Мареска о 4-й результативной ошибке Санчеса в сезоне АПЛ: «А сколько раз он спасал «Челси»? Больше четырех раз. Роберт в порядке»
Энцо Мареска поддержал Роберта Санчеса.
В матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) вратарь «Челси» совершил 4-ю результативную ошибку в сезоне АПЛ.
«Вы сказали, что это его четвертая ошибка? А сколько раз он спасал нас? Думаю, больше четырех раз. Так что проблемы не существует. Роберт в порядке», – сказал тренер «Челси».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GiveMeSport
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