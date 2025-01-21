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Мареска о 4-й результативной ошибке Санчеса в сезоне АПЛ: «А сколько раз он спасал «Челси»? Больше четырех раз. Роберт в порядке»

Энцо Мареска поддержал Роберта Санчеса.

В матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) вратарь «Челси» совершил 4-ю результативную ошибку в сезоне АПЛ.

«Вы сказали, что это его четвертая ошибка? А сколько раз он спасал нас? Думаю, больше четырех раз. Так что проблемы не существует. Роберт в порядке», – сказал тренер «Челси».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GiveMeSport
logoРоберт Санчес
logoЭнцо Мареска
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
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