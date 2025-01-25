Холанд о Гвардиоле: «Он гений, но его трудолюбие восхищает еще больше. Пеп так помешан на деталях, что порой начинает раздражать»

Эрлинг Холанд описал работу с Пепом Гвардиолой.

– Мы говорим о том, что он гений, и я думаю, что так и есть. Но чем я восхищаюсь еще больше, так это тем, насколько усердно он трудится. Люди думают, что он просто все знает, но для этого надо много работать. И его работа вдохновляет даже меня, футболиста.

Я рад, что продолжаю с ним работать, рад, что он сможет еще больше раскрыть меня. И на тренировках мы не просто улыбаемся. Каждый день ты должен доказывать, что готов, он требует этого – и мне это нравится. Он лучший.

– А что тебя раздражает? В хорошем смысле. В моем случае было так, что я хотел смещаться в центр, а он говорил мне оставаться на фланге. Я недоумевал, почему так, но он настаивал: «Оставайся на фланге, не двигайся».

– В моем случае тоже так бывает, я хочу опуститься пониже, а он говорит оставаться выше. Но есть несколько вещей. Он так помешан на деталях, на мелочах, что порой тебя может раздражать, когда он говорит тебе двадцать раз: «Делай вот это, делай вот это, делай вот это». Я пытаюсь, я делаю!

И то, что он видит игру не как все, тоже может раздражать иногда, – сказал нападающий «Манчестер Сити » в интервью Тьерри Анри .