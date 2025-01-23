Экс-скаут «Реймса» о Холанде в 2019-м: «Было очевидно, что он собирается разрывать. Казалось, он играет со своими детьми, хотя должен быть в той же возрастной категории!»

Экс-скаут «Реймса» поделился впечатлениями от игры юного Эрлинга Холанда.

Энцо Джебали наблюдал за норвежским форвардом в 2019 году на чемпионате мира среди юношей до 20 лет. Он присутствовал на матче, в котором сборная Норвегии разгромила Гондурас со счетом 12:0. Эрлинг Холанд забил 9 голов.

«Когда я увидел, как он играет, я сказал себе, что он играет со своими детьми, хотя должен был быть в той же возрастной категории! Во всех забегах ни одного метра не было потрачено впустую.

Очень быстро понимаешь, что он будет играть в каждом матче. Игрок собирается разрывать, это очевидно.

Была разница в физических [габаритах], но разница в тактике и понимании того, куда бежать и как выбрать нужный момент, впечатлила меня больше всего», – рассказал экс-скаут «Реймса» Энцо Джебали.