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  • Эрлинг Холанд: «Важно делать «обычные» вещи – прогуляться вокруг дома, сходить в магазин. Это помогает забыть о мелочах и напомнить себе о том, почему я начал играть в футбол»
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Эрлинг Холанд: «Важно делать «обычные» вещи – прогуляться вокруг дома, сходить в магазин. Это помогает забыть о мелочах и напомнить себе о том, почему я начал играть в футбол»

Эрлинг Холанд рассказал, что ему нравится уделять время бытовым делам.

«Для меня, парня из Норвегии, важно делать много «обычных» вещей. Прогуляться вокруг дома, сходить в продуктовый магазин.

Знаю, это звучит глупо, но это порой помогает забыть мне о каких-то мелочах и напомнить себе о том, почему я начал играть в футбол.

Мы начали играть в футбол потому, что любили его. Когда что-то складывается не очень хорошо, я стараюсь отмотать воспоминания до момента, когда мы с друзьями играли в моем родном городе просто для удовольствия.

Надо сохранять позитивный настрой, что бы ни происходило. Даже после поражений надо думать о хорошем – жизнь у нас все равно прекрасная. Нам повезло», – сказал форвард «Манчестер Сити» в интервью Тьерри Анри.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CBS Sports
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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