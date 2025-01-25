Эрлинг Холанд: «Важно делать «обычные» вещи – прогуляться вокруг дома, сходить в магазин. Это помогает забыть о мелочах и напомнить себе о том, почему я начал играть в футбол»

Эрлинг Холанд рассказал, что ему нравится уделять время бытовым делам.

«Для меня, парня из Норвегии, важно делать много «обычных» вещей. Прогуляться вокруг дома, сходить в продуктовый магазин.

Знаю, это звучит глупо, но это порой помогает забыть мне о каких-то мелочах и напомнить себе о том, почему я начал играть в футбол.

Мы начали играть в футбол потому, что любили его. Когда что-то складывается не очень хорошо, я стараюсь отмотать воспоминания до момента, когда мы с друзьями играли в моем родном городе просто для удовольствия.

Надо сохранять позитивный настрой, что бы ни происходило. Даже после поражений надо думать о хорошем – жизнь у нас все равно прекрасная. Нам повезло», – сказал форвард «Манчестер Сити » в интервью Тьерри Анри.