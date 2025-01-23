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  • Ричардс о контракте Холанда с «Ман Сити» до 2034-го: «А куда ему идти? Он может перейти только в «Реал», но там уже есть Мбаппе, Винисиус и Родриго»
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Ричардс о контракте Холанда с «Ман Сити» до 2034-го: «А куда ему идти? Он может перейти только в «Реал», но там уже есть Мбаппе, Винисиус и Родриго»

Майка Ричардс считает, что Эрлинг Холанд может перейти только в «Реал».

Ричардс и Алан Ширер в подкасте The Rest is Football обсудили решение нападающего продлить контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года. 

Ширер: «Кстати, нет абсолютно никаких шансов, что он останется в «Ман Сити» на девять с половиной лет. Серьезно, вы думаете, что он останется [на весь этот срок]?»

Ричардс: «А куда ему идти? Он может перейти из «Ман Сити» только в «Реал Мадрид», не так ли? А у них уже есть Килиан Мбаппе, Винисиус и Родриго. И они не такие уж старые». 

Ширер: «Да, но через девять с половиной лет ему будет 34 года. Я не думаю, что он все еще будет там… Я не говорю, что он не побьет рекорд [по голам в АПЛ], я уверен, что он это сделает. И он, вероятно, сделает это через пять или шесть лет. Но он не пробудет [в «Ман Сити»] девять с половиной лет». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TeamTalk
logoАлан Ширер
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoМайка Ричардс
logoЛа Лига
logoЭрлинг Холанд
logoРодриго
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
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