Ричардс о контракте Холанда с «Ман Сити» до 2034-го: «А куда ему идти? Он может перейти только в «Реал», но там уже есть Мбаппе, Винисиус и Родриго»

Майка Ричардс считает, что Эрлинг Холанд может перейти только в «Реал».

Ричардс и Алан Ширер в подкасте The Rest is Football обсудили решение нападающего продлить контракт с «Манчестер Сити » до 2034 года.

Ширер: «Кстати, нет абсолютно никаких шансов, что он останется в «Ман Сити» на девять с половиной лет. Серьезно, вы думаете, что он останется [на весь этот срок]?»

Ричардс: «А куда ему идти? Он может перейти из «Ман Сити» только в «Реал Мадрид », не так ли? А у них уже есть Килиан Мбаппе , Винисиус и Родриго. И они не такие уж старые».

Ширер: «Да, но через девять с половиной лет ему будет 34 года. Я не думаю, что он все еще будет там… Я не говорю, что он не побьет рекорд [по голам в АПЛ], я уверен, что он это сделает. И он, вероятно, сделает это через пять или шесть лет. Но он не пробудет [в «Ман Сити»] девять с половиной лет».