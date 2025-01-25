«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков при игре в запасе после 23-го тура, «Ноттингем» – на 9
«Ливерпуль» сохранил отрыв от «Арсенала» по итогам 23-го тура АПЛ.
Команда Арне Слота разгромила «Ипсвич» – 4:1. У нее 53 очка и игра в запасе относительно преследователей.
«Арсенал» набрал 47 баллов, «Ноттингем» – 44, «Ньюкасл» – 41.
У «Челси» и «Борнмута» по 40 очков, однако «синие» еще не играли в текущем туре. Седьмым идет «Манчестер Сити» с 38 очками и игрой в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем