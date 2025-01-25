«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков при игре в запасе после 23-го тура, «Ноттингем» – на 9

«Ливерпуль» сохранил отрыв от «Арсенала» по итогам 23-го тура АПЛ.

Команда Арне Слота разгромила «Ипсвич» – 4:1. У нее 53 очка и игра в запасе относительно преследователей.

«Арсенал » набрал 47 баллов, «Ноттингем » – 44, «Ньюкасл » – 41.

У «Челси » и «Борнмута» по 40 очков, однако «синие» еще не играли в текущем туре. Седьмым идет «Манчестер Сити » с 38 очками и игрой в запасе.