«Арсенал» не проигрывает в АПЛ 13 матчей подряд – 8 побед, 5 ничьих. Дальше – игра с «Ман Сити»
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений в АПЛ.
Сегодня команда Микеля Артеты победила «Вулверхэмптон» в 23-м туре чемпионата Англии – 1:0.
Последнее поражение лондонской команды в рамках Премьер-лиги было зафиксировано 2 ноября – в матче с «Ньюкаслом» (0:1). С тех пор «канониры» провели 13 игр, в которых одержали 8 побед и 5 раз сыграли вничью.
2 февраля «Арсенал» примет «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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