«Арсенал» не проигрывает в АПЛ 13 матчей подряд – 8 побед, 5 ничьих. Дальше – игра с «Ман Сити»

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений в АПЛ.

Сегодня команда Микеля Артеты победила «Вулверхэмптон » в 23-м туре чемпионата Англии – 1:0.

Последнее поражение лондонской команды в рамках Премьер-лиги было зафиксировано 2 ноября – в матче с «Ньюкаслом» (0:1). С тех пор «канониры» провели 13 игр, в которых одержали 8 побед и 5 раз сыграли вничью.

2 февраля «Арсенал » примет «Манчестер Сити».