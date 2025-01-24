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«Челси» хочет 70 млн фунтов за Нкунку. «МЮ» вряд ли купит француза за такую сумму

«Манчестер Юнайтед» вряд ли сможет позволить себе Кристофера Нкунку.

Sky Sports сообщает, что посредники обсудили потенциальную сделку с участием манкунианцев и «Челси». Лондонцы не хотят продавать полузащитника, но готовы будут отпустить его за 70 млн фунтов.

«МЮ» вряд ли сможет заплатить такую сумму за француза.

В этом сезоне Нкунку провел 18 игр в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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