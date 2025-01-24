«МЮ» следит за Нкунку и попросил держать в курсе ситуации. Хавбек допускает уход из «Челси»
Кристофер Нкунку привлек внимание «Манчестер Юнайтед».
ESPN утверждает, что манкунианцы попросили держать их в курсе по поводу ситуации, в которой находится полузащитник «Челси». Француз допускает возможность ухода из нынешней команды, на него претендует «Бавария».
«МЮ» следил за Нкунку, когда тот выступал за «Лейпциг».
В этом сезоне Кристофер провел 18 игр в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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