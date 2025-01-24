«МЮ» следит за Нкунку и попросил держать в курсе ситуации. Хавбек допускает уход из «Челси»

Кристофер Нкунку привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

ESPN утверждает, что манкунианцы попросили держать их в курсе по поводу ситуации, в которой находится полузащитник «Челси ». Француз допускает возможность ухода из нынешней команды, на него претендует «Бавария ».

«МЮ » следил за Нкунку , когда тот выступал за «Лейпциг».

В этом сезоне Кристофер провел 18 игр в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .