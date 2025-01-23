Гарсия решил остаться в «Барсе». Это может сорвать аренду Рэшфорда в каталонский клуб

Переход Маркуса Рэшфорда в «Барсу» может сорваться из-за Эрика Гарсии.

Ранее сообщалось , что аренда форварда «МЮ » возможна только в случае, если кто-то из игроков покинет команду. Наиболее вероятным был уход Эрика Гарсии – «Комо » предлагал за защитника 8 млн евро, каталонцы требовали 10 млн.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, на этой неделе итальянский клуб был очень близок к соглашению о подписании Гарсии.

Однако после очередного разговора с Ханси Фликом игрок принял решение остаться. На данный момент его цель – продолжить выступление за «Барселону».