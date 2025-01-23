Вероятность перехода Рэшфорда в «Барсу» «снижается с каждым днем». Приоритет клуба – продление контрактов (Sky Sports)
Об этом сообщила журналистка Sky Sports Мелисса Редди.
Спортивный директор каталонского клуба Деку в середине недели дал понять, что приоритетом «блауграны» является продление контрактов с Педри и Гави, а также с Рональдом Араухо и Жераром Мартином, которые, как утверждается, подписали новые соглашения сегодня.
«Барселоне» также необходимо расстаться с кем-то из своих игроков, чтобы позволить себе подписание нападающего «Манчестер Юнайтед». Рассматривались варианты с продажей Эрика Гарсии и Ансу Фати, однако первый отказался от перехода в «Комо», последний тоже не хочет покидать «блауграну» зимой. Серьезных предложений по Фати пока не поступало.
В этом сезоне Рэшфорд забил 4 гола в 15 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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