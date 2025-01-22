Не все в «Барселоне» поддерживают аренду Рэшфорда, но Лапорте форвард «МЮ» очень нравится

В «Барселоне» есть разногласия по поводу аренды Маркуса Рэшфорда.

По сведениям ESPN , представители «блауграны» провели встречу с менеджерами «Манчестер Юнайтед » и обсудили переход форварда.

Манкунианцы настаивают на том, чтобы как минимум часть зарплаты нападающему выплачивали каталонцы. Последним еще предстоит разобраться с финансовыми вопросами, прежде чем начнутся официальные переговоры.

В «Барселоне» есть сомневающиеся в том, что Рэшфорда вообще стоит подписывать, учитывая успешную игру Рафиньи Диаса слева в нападении. Однако президенту клуба Жоану Лапорте Маркус очень нравится.

В этом сезоне англичанин забил 4 гола в 15 матчах в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .