Не все в «Барселоне» поддерживают аренду Рэшфорда, но Лапорте форвард «МЮ» очень нравится
В «Барселоне» есть разногласия по поводу аренды Маркуса Рэшфорда.
По сведениям ESPN, представители «блауграны» провели встречу с менеджерами «Манчестер Юнайтед» и обсудили переход форварда.
Манкунианцы настаивают на том, чтобы как минимум часть зарплаты нападающему выплачивали каталонцы. Последним еще предстоит разобраться с финансовыми вопросами, прежде чем начнутся официальные переговоры.
В «Барселоне» есть сомневающиеся в том, что Рэшфорда вообще стоит подписывать, учитывая успешную игру Рафиньи Диаса слева в нападении. Однако президенту клуба Жоану Лапорте Маркус очень нравится.
В этом сезоне англичанин забил 4 гола в 15 матчах в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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