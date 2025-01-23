Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на матч с «Рейнджерс» в ЛЕ. Форвард не играет с 12 декабря

Маркус Рэшфорд снова не попал в заявку «Манчестер Юнайтед».

27-летний нападающий пропустит матч с «Рейнджерс » в 7-м туре общего этапа Лиги Европы . Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

В последний раз Рэшфорд выходил на поле 12 декабря – на игру с «Викторией» Пльзень (2:1). Статистику игрока можно найти здесь .

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед » – «Рейнджерс».