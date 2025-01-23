Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на матч с «Рейнджерс» в ЛЕ. Форвард не играет с 12 декабря
Маркус Рэшфорд снова не попал в заявку «Манчестер Юнайтед».
27-летний нападающий пропустит матч с «Рейнджерс» в 7-м туре общего этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
В последний раз Рэшфорд выходил на поле 12 декабря – на игру с «Викторией» Пльзень (2:1). Статистику игрока можно найти здесь.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Рейнджерс».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
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