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  • Черчесов о бесплатном уходе Жозе и Тавареша из «Спартака»: «Хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать? Не знаю, чем руководствовался Кахигао. Выглядит немного странно»
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Черчесов о бесплатном уходе Жозе и Тавареша из «Спартака»: «Хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать? Не знаю, чем руководствовался Кахигао. Выглядит немного странно»

Станислав Черчесов раскритиковал «Спартак» за бесплатный уход игроков.

«Зимой из «Спартака» бесплатно ушли Виллиан Жозе и Тавареш. А приходили они как? За них заплатили деньги, а теперь с людьми расстались за ноль.

Чтобы так отдать игрока, не надо быть семи пядей во лбу. Условно, хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать? Не знаю, чем руководствовался новый спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао, но со стороны это выглядит немного странно. Ведь любой футболист имеет какую-то, пусть небольшую, цену. 

А Селихову еще и будет выплачена зарплата, которая полагалась ему до окончания срока контракта в июне этого года. Вот такие вещи не могу понять – деньги любят счет, сколько бы их ни было», – написал тренер сборной Казахстана в колонке.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
logoВиллиан Жозе
logoАлександр Селихов
logoТомаш Тавареш
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logoсборная Казахстана по футболу
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