«Спартак» включился в борьбу за золото и работает над усилением состава – ему нужны сильные игроки». Белоус о красно-белых
Юрий Белоус ждет от «Спартака» зимой сильных трансферов.
После 18 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 3-е место, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«Спартак» работает над усилением состава, может, эта работа не так видна. Я знаю нескольких игроков, которые идут на выход. В клуб пришел новый спортивный директор, он даст свою оценку.
Тренер Станкович уже определился с теми, кто ему не помощники. Теперь они работают над тем, кого взять в команду. «Спартаку» нужны сильные игроки, потому что команда, совершив спурт на финише того года, включилась в борьбу за золотые медали», — сказал экс-президент «Москвы» и бывший вице-президент «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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