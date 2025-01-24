Магомед Адиев: «У Соболева нет обратного пути в «Спартак». Мосты сожжены»
Магомед Адиев считает невозможным возвращение Александра Соболева в «Спартак».
– Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены.
– Его не примут назад?
– Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров. Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать... Мне кажется, что, как правило, это не работает, – сказал бывший тренер «Ахмата».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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