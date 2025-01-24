Владимир Гранат: «Динамо» надо избавляться от Бителло. Игрок не должен себя так вести»

Владимир Гранат высказался о возможном уходе Бителло из «Динамо».

«Динамо» надо избавляться от Бителло. Нельзя себя так вести. Даже не стоит думать о его возвращении.

Не надо обращать внимание на его футбольные качества. Клубам стоит задуматься, когда они подписывают дорогостоящего иностранца и прописывать все риски в контракте.

Если «Динамо» продаст Бителло за хорошую цену, тогда будет возможность усилиться», – сказал бывший футболист сборной России.