«Ботафого» дает 2,5 млн евро как первый взнос за Бителло, «Динамо» хочет 10 млн
«Динамо» продолжает переговоры по Бителло.
По данным ge, бело-голубые приняли предложение «Ботафого» на 18 млн евро. Но «Динамо» хочет 10 млн в качестве первоначального взноса, бразильский клуб готов дать только 2,5 млн.
Ранее сообщалось, что Бителло вскоре вернется в расположение московского клуба, но при этом он по-прежнему намерен сменить команду.
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