«Ботафого» дает 2,5 млн евро как первый взнос за Бителло, «Динамо» хочет 10 млн

«Динамо» продолжает переговоры по Бителло.

По данным ge, бело-голубые приняли предложение «Ботафого» на 18 млн евро. Но «Динамо» хочет 10 млн в качестве первоначального взноса, бразильский клуб готов дать только 2,5 млн.

Ранее сообщалось, что Бителло вскоре вернется в расположение московского клуба, но при этом он по-прежнему намерен сменить команду.