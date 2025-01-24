Уокер успешно прошел медосмотр в «Милане». О подписании защитника «Ман Сити» объявят сегодня

Кайл Уокер завершает переход в «Милан».

34-летний защитник в четверг вечером прибыл в офис «Милана», чтобы подписать контракт. Перед этим он успешно прошел медицинский осмотр.

Ожидается, что о переходе Уокера объявят сегодня.

«Милан» арендует англичанина у «Ман Сити» до конца сезона с опцией выкупа за 5 млн евро.