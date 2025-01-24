Уокер успешно прошел медосмотр в «Милане». О подписании защитника «Ман Сити» объявят сегодня
Кайл Уокер завершает переход в «Милан».
34-летний защитник в четверг вечером прибыл в офис «Милана», чтобы подписать контракт. Перед этим он успешно прошел медицинский осмотр.
Ожидается, что о переходе Уокера объявят сегодня.
«Милан» арендует англичанина у «Ман Сити» до конца сезона с опцией выкупа за 5 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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