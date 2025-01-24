«Реалу» предлагали Уокера, но мадридский клуб нацелен только на Трента

«Реалу» предлагали подписать Кайла Уокера.

По данным Marca, Уокера предлагали взять на полгода, но мадридский клуб отклонил кандидатуру английского правого защитника.

В «Реале » решили, что Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля» – единственный футболист, которого они готовы купить на позицию крайнего защитника в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Уокер перейдет в «Милан ».