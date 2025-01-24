«Реалу» предлагали Уокера, но мадридский клуб нацелен только на Трента
«Реалу» предлагали подписать Кайла Уокера.
По данным Marca, Уокера предлагали взять на полгода, но мадридский клуб отклонил кандидатуру английского правого защитника.
В «Реале» решили, что Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля» – единственный футболист, которого они готовы купить на позицию крайнего защитника в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Уокер перейдет в «Милан».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем