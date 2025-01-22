«Милан» бесплатно арендует Уокера у «Ман Сити» с правом выкупа за 5 млн евро. Защитник завтра прибудет в Италию и подпишет контракт
Кайл Уокер близок к переходу в «Милан».
Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, английский защитник в четверг прилетит в Милан, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «россонери».
«Милан» и «Манчестер Сити» уже договорились о сделке. Это будет бесплатная аренда с правом выкупа за 5 миллионов евро.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Уокер согласовал с «Миланом» контракт сроком до 2027 года. Договор вступит в силу, если «Милан» решит воспользоваться опцией выкупа, которая не является обязательной, после окончания аренды.
В этом сезоне Кайл Уокер провел 18 матчей во всех турнирах за «Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки ди Марцио
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