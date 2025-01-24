Николай Писарев: «За чем Клаудиньо брали – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком»

Николай Писарев положительно оценил время Клаудиньо в «Зените».

В среду «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в катарский «Аль‑Садд».

«За чем Клаудиньо брали – он все сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком, хорошая статистика. Если кого‑то и надо было убирать, то я убрал бы именно его, потому что мотивирован он слабо. Плюс есть спрос.

Но с его уходом эта позиция должна быть укреплена, так как стилистически или тактически Семаку что‑то менять на 12 игр очень рискованно, — сказал тренер сборной России.