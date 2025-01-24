Гасилин о трансферах Клаудиньо и Луиса Энрике: «Менеджменту «Зенита» большой лайк, опять всех переиграли»

Алексей Гасилин высоко оценил работу «Зенита» на трансферном рынке.

– Клаудиньо – классный футболист, который многих влюбил своей игрой, забивал важные голы. Мы видели, что мотивации в последнее время у него не хватало. Свой пик, лучшую игру в «Зените» он уже показал. Думаю, и Клаудиньо, и «Зенит» довольны сотрудничеством.

– «Зенит» не ощутит уход Клаудиньо с подписанием Луиса Энрике?

– Приходит футболист большого уровня, очень качественный и классный. Ценник тому подтверждение. Думаю, «Зенит» только приобрел от этих трансферов, вовремя продал Клаудиньо.

Менеджменту «Зенита » большой лайк, опять всех переиграли. Уверен, что Энрике – стопроцентное подписание, – сказал бывший форвард петербуржцев.