Гасилин о трансферах Клаудиньо и Луиса Энрике: «Менеджменту «Зенита» большой лайк, опять всех переиграли»
Алексей Гасилин высоко оценил работу «Зенита» на трансферном рынке.
– Клаудиньо – классный футболист, который многих влюбил своей игрой, забивал важные голы. Мы видели, что мотивации в последнее время у него не хватало. Свой пик, лучшую игру в «Зените» он уже показал. Думаю, и Клаудиньо, и «Зенит» довольны сотрудничеством.
– «Зенит» не ощутит уход Клаудиньо с подписанием Луиса Энрике?
– Приходит футболист большого уровня, очень качественный и классный. Ценник тому подтверждение. Думаю, «Зенит» только приобрел от этих трансферов, вовремя продал Клаудиньо.
Менеджменту «Зенита» большой лайк, опять всех переиграли. Уверен, что Энрике – стопроцентное подписание, – сказал бывший форвард петербуржцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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