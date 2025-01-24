Суд постановил, что пьяный Бартон напал на жену и ударил по голове в 2021 году. Экс-игрок «Сити» отрицает обвинения, дело продолжается
По версии следствия, в 2021 году бывший футболист «Манчестер Сити» в состоянии алкогольного опьянения схватил жену за горло и ударил по голове возле их дома на юго-западе Лондона, где они были с двумя другими парами. У жены Джоуи, как сообщалось, остался синяк «размером с мяч для гольфа» на лбу и шла кровь из носа.
Изначально суд должен был состояться в 2022-м, но рассмотрение дела было отложено после того, как жена Бартона отказалась от обвинений. Женщина заявила, что получила травму случайно, когда друзья вмешались в спор между парой, выпившей «четыре или пять бутылок вина».
Однако после этого прокурор подал апелляцию на это решение, суд ее поддержал.
В конечном счете Вестминстерский магистратский суд заключил, что экс-игрок «Манчестер Сити» схватил жену, повалил ее на пол, а затем ударил ее по голове во время ссоры. Как было установлено в ходе судебного разбирательства, спор начался после того, как Бартон пригрозил подраться с братом и отцом своей супруги. Когда один из друзей попытался вмешаться, Бартон оттолкнул его и сказал: «Не проявляй ко мне неуважения».
Тем не менее Бартон продолжает отрицать обвинение в нападении, судебный процесс продолжается.
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