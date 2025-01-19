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  • Андрей Коваленко: «Когда летом обсуждали фото Овечкина с курортов, говорил, что это пустая тема. 39 лет, но как уверенно он вернулся после серьезной травмы – лучший показатель готовности и заряженности»
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Андрей Коваленко: «Когда летом обсуждали фото Овечкина с курортов, говорил, что это пустая тема. 39 лет, но как уверенно он вернулся после серьезной травмы – лучший показатель готовности и заряженности»

Андрей Коваленко высказался о форме 39-летнего Александра Овечкина.

Что отметили для себя в НХЛ?

– Очень крутым поучился 874-й гол Саши Овечкина. Капитан «Вашингтона» в овертайме с «Оттавой» забросил единственную шайбу – и это на возврате, в ситуации «три на три», на уставших ногах.

Еще летом, когда люди обсуждали фотографии Овечкина с курортов, говорил о том, что это пустая тема. За плечами Александра минимум два десятка предсезонок, опыт огромный – и он позволит подойти к историческому чемпионату в оптимальной форме. Вопреки всем сомнительным снимкам.

Оказались правы?

– Так это понимали все хоккейные профессионалы. Овечкину – 39 лет, но посмотрите, как уверенно он вернулся в строй после достаточно серьезной травмы. Для любого возрастного хоккеиста такое возвращение – самый лучший показатель его готовности и заряженности.

Поймите, без функционального фундамента в таком возрасте и в такой лиге, где все челночат и играют на высочайших скоростях, триумфальные возвращения невозможны!

То есть, получается, пиво в отпуске допускается?

– Бывают разные этапы отпуска. Нагрузки в современном хоккее – высочайшие, более ста матчей за сезон. Поэтому в отпуске на каком-то отрезке очень важно отдохнуть от хоккея психологически, очистить голову, заново соскучиться по игре. 

Если бы Овечкин этого не умел, он бы не выдал двадцать чемпионатов кряду минимум по двадцать шайб, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко о рекорде Гретцки: «Пеле мучился с 1000-м голом. Сомневаюсь, что у Овечкина будет такой сюрпляс. Главное – избежать травм»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Russia Hockey
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
алкоголь и спорт
logoАндрей Коваленко
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