Олег Иванов об алкоголе: «Не употребляю около года – лучше чувствую себя физически и ментально. Майонез не ем вообще, на новогоднем столе были рис и курица»
Олег Иванов рассказал, что уже около года не употребляет алкоголь.
– Как встретил Новый год?
– Все как обычно – с детьми, женой и семьей.
– Самостоятельно тренировались в отпуске?
– С 26 декабря у нас была тренировочная программа.
– А как же оливье на Новый год?
– Без оливье. Держим вес. Майонез не ем вообще. У меня на новогоднем столе были рис и курица.
– И без шампанского?
– Да, я уже долгое время живу без алкоголя. Вообще не употребляю. На Новый год мы с женой в 12 часов ночи закрепили праздник поцелуем и легли спать.
– Давно не пьете?
– Довольно продолжительное время. Где-то около года. Принял такое решение, потому что без алкоголя лучше чувствую себя и физически, и ментально, – сказал полузащитник «Рубина».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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