Олег Иванов об алкоголе: «Не употребляю около года – лучше чувствую себя физически и ментально. Майонез не ем вообще, на новогоднем столе были рис и курица»

Олег Иванов рассказал, что уже около года не употребляет алкоголь.

– Как встретил Новый год?

– Все как обычно – с детьми, женой и семьей.

– Самостоятельно тренировались в отпуске?

– С 26 декабря у нас была тренировочная программа.

– А как же оливье на Новый год?

– Без оливье. Держим вес. Майонез не ем вообще. У меня на новогоднем столе были рис и курица.

– И без шампанского?

– Да, я уже долгое время живу без алкоголя. Вообще не употребляю. На Новый год мы с женой в 12 часов ночи закрепили праздник поцелуем и легли спать.

– Давно не пьете?

– Довольно продолжительное время. Где-то около года. Принял такое решение, потому что без алкоголя лучше чувствую себя и физически, и ментально, – сказал полузащитник «Рубина ».