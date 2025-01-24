Винисиус: «Сделаем все возможное, чтобы Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Реала» во всех турнирах. Он приехал сюда именно за этим»

Винисиус хочет сделать Килиана Мбаппе лучшим бомбардиром «Реала».

Француз отстает от форварда «Барселоны» Роберта Левандовского на четыре гола в списке лучших бомбардиров Ла Лиги .

«Мы [Винисиус , Мбаппе и Родриго] – три нападающих, мы обязаны забивать голы, отдавать передачи. И правда в том, что мы очень довольны Килианом .

Начинать всегда тяжело, но он хорошо адаптировался. Килиан – настолько классный игрок, что, даже адаптируясь, забил много голов. Мы с Родриго сделаем все возможное, чтобы он стал лучшим бомбардиром во всех соревнованиях, ведь он приехал сюда именно за этим», – сказал вингер «Реала ».