«Винисиус счастлив и хочет войти в историю в «Реале». Анчелотти о слухах про переход вингера в Саудовскую Аравию

Карло Анчелотти ответил, перейдет ли Винисиус в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось , что за бразильского вингера «Реала» готовы заплатить рекордные 350 миллионов евро.

– Моя информация состоит в том, что Винисиус счастлив в «Реале». Он хочет войти в историю в «Реале».

– Вы бы поняли, если бы он рассмотрел предложение из Саудовской Аравии?

– Вам нужно задать этот вопрос футболисту.

Я могу сказать то, что вижу – это счастливый игрок, который творит историю и хочет остаться, – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .