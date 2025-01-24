«Винисиус счастлив и хочет войти в историю в «Реале». Анчелотти о слухах про переход вингера в Саудовскую Аравию
Карло Анчелотти ответил, перейдет ли Винисиус в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что за бразильского вингера «Реала» готовы заплатить рекордные 350 миллионов евро.
– Моя информация состоит в том, что Винисиус счастлив в «Реале». Он хочет войти в историю в «Реале».
– Вы бы поняли, если бы он рассмотрел предложение из Саудовской Аравии?
– Вам нужно задать этот вопрос футболисту.
Я могу сказать то, что вижу – это счастливый игрок, который творит историю и хочет остаться, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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