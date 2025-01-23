Родриго об извинениях Винисиуса после удаления с «Валенсией»: «Мы все должны просить прощения, когда делаем что-то не так. «Реал» – семья. Он знает, что этого больше не повторится»
Родриго рассказал об извинениях Винисиуса после удаления в матче с «Валенсией».
Вингер «Реала» был удален за толчок вратаря «Валенсии» Столе Дмитриевски сзади в голову. Игра закончилась победой мадридцев со счетом 2:1.
Винисиус Жуниор извинился перед командой в соцсетях после матча. Позднее бразилец был дисквалифицирован на два матча.
Родриго рассказал, что вингер также попросил прощения у всех партнеров в раздевалке.
«Все в порядке. Конечно, он был немного расстроен случившимся. Он также знает, где ошибся, и знает, что этого больше не повторится.
Мы все должны просить прощения, когда делаем что-то не так. Мы – семья», – заявил полузащитник «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Real Madrid Confidential
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