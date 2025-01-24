Винисиус о Неймаре: «Для Бразилии важно иметь такого игрока, тем более для «Сантоса», который является его домом. Надеюсь, он вернется как можно скорее»
Винисиус высказался о возможном возвращении Неймара в Бразилию.
Сообщалось, что «Сантос» намерен объявить о возвращении Неймара до конца января.
В интервью TNT Sports Brazil Винисиус назвал Неймара «кумиром» и выразил надежду, что «он сможет вернуться домой как можно скорее».
«Для Бразилии важно иметь игрока, как Ней, тем более для «Сантоса», который является его домом. Это, без сомнения, бразильский игрок, который хорошо выступал на родине, а затем смог вписать свое имя в историю за границей. Я надеюсь, что он примет взвешенное решение и что он и вся его семья будут счастливы», – сказал вингер «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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