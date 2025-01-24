  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус о Неймаре: «Для Бразилии важно иметь такого игрока, тем более для «Сантоса», который является его домом. Надеюсь, он вернется как можно скорее»
9

Винисиус о Неймаре: «Для Бразилии важно иметь такого игрока, тем более для «Сантоса», который является его домом. Надеюсь, он вернется как можно скорее»

Винисиус высказался о возможном возвращении Неймара в Бразилию.

Сообщалось, что «Сантос» намерен объявить о возвращении Неймара до конца января.

В интервью TNT Sports Brazil Винисиус назвал Неймара «кумиром» и выразил надежду, что «он сможет вернуться домой как можно скорее».

«Для Бразилии важно иметь игрока, как Ней, тем более для «Сантоса», который является его домом. Это, без сомнения, бразильский игрок, который хорошо выступал на родине, а затем смог вписать свое имя в историю за границей. Я надеюсь, что он примет взвешенное решение и что он и вся его семья будут счастливы», – сказал вингер «Реала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoНеймар
logoЛа Лига
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Бразилии по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoСантос
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деку о Неймаре в «Барсе»: «У него высокие финансовые требования. Вернется в Бразилию, думаю. Самое главное, чтобы он снова играл в футбол – это принесет радость ему и окружающим»
4вчера, 10:19
«Сантос» намерен объявить о возвращении Неймара до конца января. «Аль-Хилаль» работает над уменьшением суммы выплат бразильцу – 65 млн долларов
2123 января, 20:12
Ривалдо: «Рафинья выглядит лидером сборной Бразилии. Если сделать ставку на него, Винисиуса, Неймара и Родриго, атака будет очень сильной»
1323 января, 16:22
Рекомендуем
Главные новости
Доннарумма хочет получать 12 млн евро в год по новому контракту с «ПСЖ», парижане предлагают 8 млн
414 минут назад
Хлусевич не согласен на понижение зарплаты в случае перехода из «Спартака» в «Динамо». Он получает 1,4 млн евро в год (Metaratings)
1824 минуты назад
⚡ «Сити» против «Челси» – топ-матч этих выходных. Угадаете победителя?
56 минут назадСпецпроект
Рэшфорд готов пойти на снижение зарплаты ради аренды в «Барселоне»
1758 минут назад
Пеп Гвардиола: «Все команды, которые добиваются успеха, совершают трансферы. «Ман Сити» 11-й по чистым тратам за последние 5 лет»
51сегодня, 08:47
Кахигао о целях: «Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории»
31сегодня, 08:14
«Аль-Хилаль» хочет подписать Салаха летом в случае его ухода из «Ливерпуля». Саудовский клуб готов предложить форварду контракт до 2028 года (Николо Скира)
24сегодня, 07:45
«Краснодар» объявил о переходе Арутюняна в «Академию Пушкаша»
18сегодня, 07:25
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вальядолида», «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
11сегодня, 07:05
«Наполи» за 2.20 или «Ювентус» за 4.00? Ставьте на игру с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 07:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер документалки «Марадона» снимет черную комедию с Юрой Борисовым на русском языке про роман «Преступление и наказание»
546 минут назадКино
Кахигао заявил, что подписал бы Родри в «Спартак» при неограниченном бюджете
546 минут назад
Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграет с «Чэнду», «Пари НН» против «Бораца», «Рубин» встретится со «Стругой»
151 минуту назадLive
Капитан «Балтики» Осипов о словах Комличенко: «Не видел помидоров по 1000 рублей, максимум – 300»
13сегодня, 08:31
«Фрайбург» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
1сегодня, 07:55
«Комо» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 07:35
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Комо», «Ювентус» против «Наполи», «Милан» и «Интер» проведут матчи в воскресенье
10сегодня, 07:30
«Атлетико» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 07:10
«РБ Лейпциг» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 06:55
«Ливерпуль» – «Ипсвич». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 06:40
Рекомендуем