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Деку о Неймаре в «Барсе»: «У него высокие финансовые требования. Вернется в Бразилию, думаю. Самое главное, чтобы он снова играл в футбол – это принесет радость ему и окружающим»

Деку отрицает возможность трансфера Неймара в «Барселону».

«Возвращение Неймара в «Барселону» всегда было далекой возможностью. После его отъезда в Саудовскую Аравию мы поняли, что он дорогой игрок с высокими финансовыми требованиями, особенно с точки зрения соблюдения правил финансового фэйр-плей Ла Лиги.

В свои лучшие моменты Неймар – один из лучших игроков в мире. Так было, остается и будет всегда. Его приветствуют в любом клубе мира. Нельзя ничего исключать, но, на мой взгляд, сейчас он возвращается в Бразилию.

Самое главное, чтобы Неймар снова играл в футбол. Это принесет радость ему и окружающим. Честно говоря, я не знаю, что он решит, но его счастье – это самое главное», – заявил спортивный директор «Барселоны».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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