Отец Неймара о карьере сына: «Единственный план был – попасть в «Барсу». «ПСЖ» – сумасшедшая идея, «Аль-Хилаль» – то же самое. Он всегда возвращается лучше после травмы»

Отец Неймара высказался о будущем сына.

21 октября Неймар вернулся на поле спустя год после травмы крестообразных связок колена. В начале ноября, отыграв за «Аль-Хилаль» 43 минуты в двух матчах после возвращения, бразилец получил травму бедра и выбыл на 4-6 недель.

«Посмотрим, что произойдет. Мы никогда не были так свободны в выборе, куда двигаться дальше, и иметь парня в 32 года с полной свободой – это подарок для любого бизнесмена. Мы никогда ничего не планировали. Единственный план был – попасть в «Барселону». Все остальное... «ПСЖ » – это была сумасшедшая идея, которая превратилась в водоворот, и в какой-то момент мы поняли, что он собирается уходить. То же самое с «Аль-Хилалем ».

Рынок в ожидании, когда он восстановится, но он всегда возвращается лучше, чем был, и на этот раз исключений не будет.

У Неймара контракт до 2025 года. Мы еще ничего не знаем. Я вижу спекуляции и начал готовиться к ним», – сказал отец Неймар-старший в интервью для подкаста Roundcast.

Ранее сообщалось , что Неймар договорился о контракт с «Сантосом».