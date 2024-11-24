Отец Неймара о карьере сына: «Единственный план был – попасть в «Барсу». «ПСЖ» – сумасшедшая идея, «Аль-Хилаль» – то же самое. Он всегда возвращается лучше после травмы»
21 октября Неймар вернулся на поле спустя год после травмы крестообразных связок колена. В начале ноября, отыграв за «Аль-Хилаль» 43 минуты в двух матчах после возвращения, бразилец получил травму бедра и выбыл на 4-6 недель.
«Посмотрим, что произойдет. Мы никогда не были так свободны в выборе, куда двигаться дальше, и иметь парня в 32 года с полной свободой – это подарок для любого бизнесмена. Мы никогда ничего не планировали. Единственный план был – попасть в «Барселону». Все остальное... «ПСЖ» – это была сумасшедшая идея, которая превратилась в водоворот, и в какой-то момент мы поняли, что он собирается уходить. То же самое с «Аль-Хилалем».
Рынок в ожидании, когда он восстановится, но он всегда возвращается лучше, чем был, и на этот раз исключений не будет.
У Неймара контракт до 2025 года. Мы еще ничего не знаем. Я вижу спекуляции и начал готовиться к ним», – сказал отец Неймар-старший в интервью для подкаста Roundcast.
Ранее сообщалось, что Неймар договорился о контракт с «Сантосом».
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