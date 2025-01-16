Неймар ведет переговоры еще с двумя клубами МЛС, помимо «Чикаго Файр». «Майами» среди них нет, но бразилец хотел бы воссоединиться с Месси
Неймар ведет предварительные переговоры с тремя клубами МЛС.
Ранее сообщалось, что бразилец находится в контакте с «Чикаго Файр», который хочет подписать футболиста в январе и предлагает ему двухлетний контракт.
По информации ESPN, еще два американских клуба ведут переговоры с Неймаром.
Утверждается, что «Интер Майами» не входит в число этих клубов.
По словам источника, в Бразилии сдержанно оценивают вероятность перехода Неймара в МЛС. Если он все же решит играть в США, то надеется подписать контракт с «Интер Майами», чтобы воссоединиться с бывшими одноклубниками по «Барселоне» Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Контракт Неймара с «Аль-Хилалем» истекает летом 2025 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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