Неймар ведет переговоры еще с двумя клубами МЛС, помимо «Чикаго Файр». «Майами» среди них нет, но бразилец хотел бы воссоединиться с Месси

Неймар ведет предварительные переговоры с тремя клубами МЛС.

Ранее сообщалось , что бразилец находится в контакте с «Чикаго Файр », который хочет подписать футболиста в январе и предлагает ему двухлетний контракт.

По информации ESPN, еще два американских клуба ведут переговоры с Неймаром.

Утверждается, что «Интер Майами » не входит в число этих клубов.

По словам источника, в Бразилии сдержанно оценивают вероятность перехода Неймара в МЛС . Если он все же решит играть в США, то надеется подписать контракт с «Интер Майами», чтобы воссоединиться с бывшими одноклубниками по «Барселоне» Лионелем Месси и Луисом Суаресом .

Контракт Неймара с «Аль-Хилалем» истекает летом 2025 года.