Представители Неймара опровергли, что игрок предлагал себя «Барсе»: «Это ложь и неуважение к «Аль-Хилалю» и спортсмену. Неймар счастлив в Эр-Рияде»

Представители Неймара опровергли слухи о контактах с «Барселоной».

Ранее журналист Жерар Ромеро сообщил, что в августе бразильский футболист предложил свои услуги «Барселоне», однако главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик отказался от этого трансфера.

«Статьи о возвращении Нея в «Барселону» из «Аль-Хилаля» – ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилалю» и спортсмену.

связан контрактом с « », и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернется на поле, чтобы радовать болельщиков», – заявили представители игрока.