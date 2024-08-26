Представители Неймара опровергли, что игрок предлагал себя «Барсе»: «Это ложь и неуважение к «Аль-Хилалю» и спортсмену. Неймар счастлив в Эр-Рияде»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Представители Неймара опровергли слухи о контактах с «Барселоной».

Ранее журналист Жерар Ромеро сообщил, что в августе бразильский футболист предложил свои услуги «Барселоне», однако главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик отказался от этого трансфера. 

«Статьи о возвращении Нея в «Барселону» из «Аль-Хилаля» – ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилалю» и спортсмену.

Неймар связан контрактом с «Аль-Хилалем», и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернется на поле, чтобы радовать болельщиков», – заявили представители игрока.

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23 комментария
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Это была хитрая попытка спровоцировать Аль-Хиляль, чтобы они отомстили как ПСЖ, и выкупили Фати за 200 млн.
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В Аль Хиляле Неймар не играет и получает кучу бабла
В Барсе бы пришлось играть и получать зп в виде подписок на спотифай
Неймар всегда выбирал комфорт
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Так там бы под хотелки Неймара для зарплатного фонда пришлось бы полсостава отзаявить. Было б что опровергать.
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Ответ Ansu Fati
Комментарий скрыт
Юмор и сарказм, слова знакомы?)
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Конечно ложь, Барса даже десятую часть его зп ему платить не смогла бы.
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Неймар за 2 сезона массажей в Эр-Рияде заработает как за всю карьеру. Конечно он счастлив. Просто к футболу это отношения не имеет.
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Он хоть один матч сыграл за шейхов? Клуб тащат сербы и Малком, а бабло получает Неймар.
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Ответ Alexx109o
Комментарий удален модератором
Дегенеративно-маргинальный комментарий.
Чемпион чего? Саудовской Аравии -- отвечу за вас.
В это ’нечто’ он уже переходил в статусе самого талантливого тинейджера планеты и выигрывал там треббл (причём в сверх доминирующем стиле. О котором мадридисты ничего и не знают/не слышали ) , которого у твоего клуба до сих пор нет за всю историю.
Хотя ,может быть, Вы и не сливочный -- а , просто, очередной обиженный чем-то хейтерок ( судя по комментариям, которые вы строчите под новостями о Барсе)
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конечно, он счастлив - покер, карнавалы, дни рождения сестры. зачем что-то менять?
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в Барсе бы играть заставили. Нашли дурака подумал Неймар, естественно он бы не перешёл)
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А Ней чем занят то ? Успеет восстановится хотя бы к ЧМ ?
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Неуловимый Джо
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Представители Неймара? Кто конкретно из представителей представителей?
Жерар Ромеро - понятно.
А представители непонятно чего завтра ещё что-то опровергнут... так на улице дождь пойдёт. )) К Ромеро так уже больше доверия
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"Он остаётся" ))
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Вообще смешная новость, даже если в страшном сне предположить что эта дичь была правдой, то для того чтобы зарегить Нея и удовлетворить его зарплатные аппетиты пришлось бы продать пол команды.
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уже и забыл что такой игрок существует
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Ответ Папа Футбола
Это была хитрая попытка спровоцировать Аль-Хиляль, чтобы они отомстили как ПСЖ, и выкупили Фати за 200 млн.
ХАХАХА
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Комментарий удален модератором
Ответ Roman
В Аль Хиляле Неймар не играет и получает кучу бабла В Барсе бы пришлось играть и получать зп в виде подписок на спотифай Неймар всегда выбирал комфорт
У Барсы всегда козырь в рукаве в виде отложенной зп или зп после окончания карьеры, а потом просто надо простить это клубу
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Ответ Zakir Velilhanov
Юмор и сарказм, слова знакомы?)
Юмор перестает им быть если в 100 раз повторять одно и то же
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