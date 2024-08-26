Представители Неймара опровергли, что игрок предлагал себя «Барсе»: «Это ложь и неуважение к «Аль-Хилалю» и спортсмену. Неймар счастлив в Эр-Рияде»
Представители Неймара опровергли слухи о контактах с «Барселоной».
Ранее журналист Жерар Ромеро сообщил, что в августе бразильский футболист предложил свои услуги «Барселоне», однако главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик отказался от этого трансфера.
«Статьи о возвращении Нея в «Барселону» из «Аль-Хилаля» – ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилалю» и спортсмену.
Неймар связан контрактом с «Аль-Хилалем», и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернется на поле, чтобы радовать болельщиков», – заявили представители игрока.
В Барсе бы пришлось играть и получать зп в виде подписок на спотифай
Неймар всегда выбирал комфорт
Чемпион чего? Саудовской Аравии -- отвечу за вас.
В это ’нечто’ он уже переходил в статусе самого талантливого тинейджера планеты и выигрывал там треббл (причём в сверх доминирующем стиле. О котором мадридисты ничего и не знают/не слышали ) , которого у твоего клуба до сих пор нет за всю историю.
Хотя ,может быть, Вы и не сливочный -- а , просто, очередной обиженный чем-то хейтерок ( судя по комментариям, которые вы строчите под новостями о Барсе)
Жерар Ромеро - понятно.
А представители непонятно чего завтра ещё что-то опровергнут... так на улице дождь пойдёт. )) К Ромеро так уже больше доверия