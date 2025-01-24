Семшов о «Динамо»: «Дайте Личке поработать! А до Марцела все выигрывали чемпионство, почему надо его убирать? Команда неплохой футбол показывает, и в этом сезоне шансы есть»

Игорь Семшов положительно оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

После 18 туров Мир РПЛ бело-голубые набрали 35 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

«Команда борется за медали, в прошлом году боролась за чемпионство. Все вокруг говорят о смене главного тренера. Слушайте, дайте Личке поработать в «Динамо»!

Человек только второй сезон в клубе. Команда неплохой футбол показывает, но нужно усиление, особенно в линию обороны, потому что защитники много ошибок совершают.

Более того, напрашивается вопрос, а что, до Марцела все выигрывали чемпионство с бело-голубыми? Почему надо его убирать?

За последнее время так к титулу был близок только Сергей Николаевич Силкин. Так что, все нормально у динамовцев. И в этом сезоне шансы есть», – сказал экс-футболист «Динамо».

47-летний чешский специалист работает в московском клубе с 2023 года. В прошедшем сезоне команда под руководством Лички завоевала бронзовые медали чемпионата России.