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Гурцкая о «Динамо»: «Работой Лички недовольны на 100%. Если бы они проиграли «Химкам», начались бы активные поиски тренера. Клуб должен быть на 1-2-м месте»

Тимур Гурцкая заявил, что в «Динамо» недовольны главным тренером Марцелом Личкой.

После 18 туров бело-голубые занимают 4-е место в таблице Мир РПЛ с 35 очками. 

– Личка сказал, что «Динамо» сделало шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Он это сказал не нам и не болельщикам, а руководству, которое было очень сильно недовольно потерей очков с «Ахматом» и плохой игрой с «Химками». 

Работой Лички недовольны на сто процентов. Есть какие-то вещи, из-за которых Марцел нервничает.

– Вы допускаете, что если бы «Динамо» не обыграло «Химки» Личка был бы уволен?

– Я уверен, что если бы они проиграли «Химкам», начались бы активные поиски главного тренера. В сегодняшней РПЛ «Динамо» должно быть на первом-втором месте, у них очень сильный состав в атаке.

– Состав «Спартака» слабее состава «Динамо»?

– Такой же. Не слабее.

– У «Краснодара», у «Зенита»?

– По мне, у «Краснодара» слабее. Бителло сильнее, чем Сперцян сегодня, а это ключевой игрок «Динамо». У «Динамо» только одно слабое место – центральный защитник. И то там случилась беда – сломался Майсторович, – сказал агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoСпартак
logoМилан Майсторович
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Тимур Гурцкая
logoКраснодар
logoМарцел Личка
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