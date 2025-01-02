Личка о «Динамо»: «Мы хотели усилить защиту, но не все пошло так, как хотелось. Не хочу искать оправданий. Нужно работать с теми футболистами, что есть»

Марцел Личка заявил о готовности работать с текущим составом «Динамо».

Бело-голубые находятся на четвертой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах.

– Вам не кажется, что результаты первой части сезона были бы другими, если бы летом было больше трансферов?

– Возможно, но мы этого никогда не узнаем. Были ситуации, когда мы хотели усилить защиту, но не все пошло так, как хотелось.

Я не хочу искать оправданий. Нужно работать с теми футболистами, что есть, – сказал главный тренер «Динамо » Марцел Личка .