Семшов о Личке в «Динамо»: «Не вижу поводов для отставки. Нужно дать поработать года 2-3, чтобы он слепил то, что хочет видеть»

Игорь Семшов не видит поводов для отставки Марцела Лички.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В текущем сезоне Мир РПЛ команда с 35 очками идет четвертой в турнирной таблице. В прошлом сезоне бело‑голубые стали бронзовыми призерами.

– Как оцените тренерскую работу Лички?

– Не вижу никаких поводов для отставки. В прошлом сезоне «Динамо» боролось за золото! Если отсчитаем шесть или семь туров до окончания прошлого чемпионата, то у «Динамо» не было шанса на чемпионство. Потом своими победами, своим вырыванием результатов на последних секундах зацепились за борьбу.

Думаю, Личке нужно дать поработать года 2-3, чтобы он слепил то, что хочет видеть. Он работает второй год, и для того, чтобы видеть свое детище, нужно поработать не один сезон и не два – команда строится несколько лет. Нравится в работе Марцела, что он не пускает пыль в глаза болельщикам и любителям футбола. Если сыграли плохо или хорошо, то он так и говорит, – сказал бывший полузащитник «Динамо ».