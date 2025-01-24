«Не сказал бы, что нынешний ЦСКА слабейший в XXI веке. Надо просто стабилизировать игру. Состав хороший, но скамейка небольшая». Сенников об армейцах

Дмитрий Сенников высказался о проблемах ЦСКА.

После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.

«Ничего сильно от ЦСКА во второй части сезона не жду. В шестерке команда будет. Будет тяжело подобраться к «Локомотиву», «Динамо», «Спартаку», «Краснодару», «Зениту», но ЦСКА лучше многих команд второй половины таблицы.

Им надо просто стабилизировать игру. Состав хороший, но скамейка небольшая. Эпизодически команда играет здорово. Забивает Мусаев, Обляков хорошо выглядит, к тройке центральных защитников претензий вообще нет. Но у команды происходят спады, нет стабильности.

Не сказал бы, что нынешний ЦСКА слабейший в XXI веке. Команда просто не борется за чемпионство. Укрепить состав у ЦСКА возможности нет. Сейчас нет громких покупок, хотя ЦСКА всегда отличался точечной селекцией — Вагнер, Хонда, Красич, все были топ-футболистами, которые потом уезжали в Европу.

Сейчас трансферная политика скромная, больших трат нет. Возможно, что ЦСКА приобретет бразильцев, которые фигурируют в прессе. Это реально, но нужно ли им это сейчас? Деньги сейчас считают все», — сказал бывший защитник сборной России.