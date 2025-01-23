«Бразильцы испортили российский футбол – они едут за деньгами, думают: «Пан или пропал – все равно заработаю. Я против этих трансферов». Пономарев о Лорране и Алеррандро в ЦСКА

Владимир Пономарев заявил, что бразильские футболисты портят российский футбол.

Бывший игрок ЦСКА выступил против возможного подписания армейцами Лоррана из «Фламенго » и Алеррандро из «Ред Булл Брагантино ».

«Надо смотреть вживую игру футболистов. По тем нарезкам, которые представляют агенты игроков, ничего понять нельзя. Порой смотришь, а на видео будто Пеле или Гарринча играют. В общем, я против трансферов Лоррана и Алеррандро в ЦСКА.

Бразильцы приезжают в Россию только для того, чтобы заработать деньги, которые никогда не получат в Бразилии. Думают: «Пан или пропал! Поеду, контракт заключу, а там видно будет, получится или не получится, все равно деньги заработаю».

Я считаю, что бразильские футболисты испортили российский футбол», – сказал бывший игрок ЦСКА .