«Бразильцы испортили российский футбол – они едут за деньгами, думают: «Пан или пропал – все равно заработаю. Я против этих трансферов». Пономарев о Лорране и Алеррандро в ЦСКА
Владимир Пономарев заявил, что бразильские футболисты портят российский футбол.
Бывший игрок ЦСКА выступил против возможного подписания армейцами Лоррана из «Фламенго» и Алеррандро из «Ред Булл Брагантино».
«Надо смотреть вживую игру футболистов. По тем нарезкам, которые представляют агенты игроков, ничего понять нельзя. Порой смотришь, а на видео будто Пеле или Гарринча играют. В общем, я против трансферов Лоррана и Алеррандро в ЦСКА.
Бразильцы приезжают в Россию только для того, чтобы заработать деньги, которые никогда не получат в Бразилии. Думают: «Пан или пропал! Поеду, контракт заключу, а там видно будет, получится или не получится, все равно деньги заработаю».
Я считаю, что бразильские футболисты испортили российский футбол», – сказал бывший игрок ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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