Товарищеские матчи. ЦСКА разгромил «Ордабасы», «Акрон» сыграл 2:2 с «Родиной»
ЦСКА крупно обыграл казахский «Ордабасы» (3:0) в товарищеском матче.
«Акрон» встретится с «Родиной».
Товарищеские матчи
Абу-Даби, ОАЭ
ЦСКА Россия – «Ордабасы» Казахстан – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Обляков. 2:0 – Глебов. 3:0 – Койта.
ЦСКА (1-й тайм): Акинфеев, Гайич, Абдулкадыров, Роша, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Жемалетдинов (Бистрович), Глебов, Койта.
ЦСКА (2-й тайм): Тороп, Келлвен, Дивеев, Лукин, Мойзес, Пьянич, Бандикян, Бистрович, Мухин, Шуманский, Мусаев.
«Акрон» – «Родина» – 2:2 (1:2)
Голы «Акрона»: 1:2 – Дзюба (33), 2:2 – Бакаев (79).
«Акрон» (стартовый состав): Волков, Эсковаль, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Дзюба, Хубулов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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