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  • Пономарев об агентах: «Паразиты, прилипалы. Не понимаю, зачем РФС держит это дерьмо в футболе. В СССР при церкви были приживалы. Эту погань нужно изгонять!»
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Пономарев об агентах: «Паразиты, прилипалы. Не понимаю, зачем РФС держит это дерьмо в футболе. В СССР при церкви были приживалы. Эту погань нужно изгонять!»

Владимир Пономарев призвал отказаться от агентов в российском футболе.

«Давно пора Гуарирапу обратно в «Сочи» отправить! Зачем его надо было брать? Селекционному отделу ЦСКА бошку бы оторвать за Гуарирапу. Нельзя так работать!

Когда Евгений Леннорович [Гинер] сам занимался игроками, все было в порядке, он делал всегда точечные попадания. Одного человека покупали – он решал исходы матчей и вписывался в коллектив. А сейчас у нас Гуарирапа, а еще Шуманского привезли. Я вообще не знаю, что он из себя представляет, потому что не играет.

Агенты – паразиты, я бы назвал их прилипалами. Вот за акулами всегда плавают маленькие-маленькие рыбки, и доедают всегда за добычей – это называется прилипалы. В СССР при церкви были приживалы. Эту погань нужно изгонять!

Я помню, как играл в московском «Динамо» за дубль, мы ездили на сборы в Гагры или Сухуми. Игры были на полях без конца. Приезжали тренеры с помощниками и смотрели сами игроков, а сейчас они ориентируются на видеонарезки от агентов. Как на это вообще можно надеяться? Из любого человека можно сделать Пеле или Гарринчу.

Я не понимаю, зачем РФС держит это дерьмо в футболе. Выгнать к чертовой матери. Мы что, уподобляемся иностранцам, которые у себя тоже держат агентов? Даже противно об этом говорить.

Понятно, что надо сразу расставаться теми, кто вообще не играет. Не надо сразу заключать таких на три года, а сначала на полгода. Российские игроки есть, академия в ЦСКА работает, просто игроков надо настроить на игру в основном составе, и тогда все будет функционировать, как в СССР», – сказал бывший защитник ЦСКА

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
агенты
logoЦСКА
logoСауль Гуарирапа
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Гинер
logoАртем Шуманский
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