Аморим о 2:1 с «Рейнджерс»: «Игроки «МЮ» молодцы. Мы играем неидеально, нужно быть более хладнокровными»
Рубен Аморим подвел итоги матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1).
«Мы хорошо выступили. Мы лучше играли с мячом. Мы хорошо начали матч, а затем потеряли контроль над игрой из-за некоторых плохих решений, но ребята молодцы. Мы были очень близки ко второму голу, моментов было множество.
Мы играем неидеально, но мы перестроились после недавнего матча [1:3 с «Брайтоном»]. Вы могли увидеть связь между игроками. Думаю, нам нужно быть более хладнокровными в нужные моменты.
Де Лигт что-то почувствовал в ноге, и Йоро, поэтому мы не можем ничем рисковать. Мы должны победить, но мы должны защитить игроков и показать, что каждый важен в этот момент.
Вы можете видеть, что в еврокубках все совсем по-другому. Момент с нашим первым голом в Премьер-лиге не считается нарушением», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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