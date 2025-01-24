«МЮ» ни разу не проиграл в Лиге Европы: 4 победы, 3 ничьих. Только «Лацио» и «Галатасарай» также идут без поражений

«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл в Лиге Европы.

Сегодня команда Рубена Аморима обыграла «Рейнджерс» (2:1) в 7-м туре общего этапа турнира.

Манкунианцы сыграли вничью в первых трех турах, а затем выиграли 4 матча Лиги Европы подряд. С 15 очками клуб занимает 4-е место.

Кроме «МЮ», только «Лацио» и «Галатасарай» еще не проигрывали в этом розыгрыше соревнования.

В последнем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с ФКСБ.