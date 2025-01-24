«Рейнджерс» забили «МЮ» на 88-й: Дессерс подтолкнул Магуайра и не дал защитнику сыграть в мяч. Бруну забил победный через 4 минуты
«Манчестер Юнайтед» пропустил после неудачного действия Харри Магуайра.
«Рейнджерс» сравняли счет на 88-й минуте матча Лиги Европы: это сделал Сириль Дессерс, воспользовавшийся пасом Джеймс Тавернье.
Магуайр, вышедший на замену в перерыве, пытался прервать голевую передачу, но не смог коснуться летевшего над ним мяча: Дессерс немного подтолкнул защитника в спину.
Через 4 минуты Бруну Фернандеш забил победный гол и принес «Манчестер Юнайтед» победу – 2:1.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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