«Рейнджерс» забили «МЮ» на 88-й: Дессерс подтолкнул Магуайра и не дал защитнику сыграть в мяч. Бруну забил победный через 4 минуты

«Манчестер Юнайтед» пропустил после неудачного действия Харри Магуайра.

«Рейнджерс » сравняли счет на 88-й минуте матча Лиги Европы : это сделал Сириль Дессерс , воспользовавшийся пасом Джеймс Тавернье .

Магуайр , вышедший на замену в перерыве, пытался прервать голевую передачу, но не смог коснуться летевшего над ним мяча: Дессерс немного подтолкнул защитника в спину.

Через 4 минуты Бруну Фернандеш забил победный гол и принес «Манчестер Юнайтед» победу – 2:1.