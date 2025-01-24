Аморим выиграл 3 первых еврокубковых матча во главе «МЮ». Это удавалось только Фергюсону и Басби

Рубен Аморим повторил достижение Алекса Фергюсона в «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс » (2:1) в 7-м туре общего этапа Лиги Европы . При Амориме команда выиграла все три матча турнира: ранее были победы над «Буде-Глимт» (3:2) и «Викторией» Пльзень (2:1).

Португалец стал третьим тренером в истории «Манчестер Юнайтед », выигравшим все три первых матча еврокубка во главе манкунианцев. Это удавалось только Мэтту Басби в 1956-м и Алексу Фергюсону в 1990-м.