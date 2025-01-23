Гол де Лигта «Рейнджерс» с углового отменили из-за фола Йоро – защитник «МЮ» толкнул Проппера

Гол «Манчестер Юнайтед» отменили из-за фола в атаке.

На 24-й минуте матча Лиги Европы Маттейс де Лигт головой забил «Рейнджерс » после подачи Амада Диалло с углового.

Изначально гол был засчитан, но после консультации с видеоарбитрами судья Эрик Ламбрехтс отменил взятие ворот. Рефери решил, что Лени Йоро сфолил на Робине Проппере до удара.

Фото: скриншот трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.