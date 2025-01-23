ЦСКА может прервать аренду Гуарирапы и вернуть его в «Сочи». У форварда 0+0 в 10 матчах РПЛ («СЭ»)
ЦСКА может прервать аренду Сауля Гуарирапы.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В таком случае венесуэльский нападающий вернется в «Сочи», которому принадлежат права на 22-летнего футболиста.
Гуарирапа перешел в ЦСКА на правах аренды летом 2024 года. Он провел за команду 10 матчей в Мир РПЛ и результативными действиями не отметился.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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