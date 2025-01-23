ЦСКА может прервать аренду Гуарирапы и вернуть его в «Сочи». У форварда 0+0 в 10 матчах РПЛ («СЭ»)

ЦСКА может прервать аренду Сауля Гуарирапы.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

В таком случае венесуэльский нападающий вернется в «Сочи », которому принадлежат права на 22-летнего футболиста.

Гуарирапа перешел в ЦСКА на правах аренды летом 2024 года. Он провел за команду 10 матчей в Мир РПЛ и результативными действиями не отметился.