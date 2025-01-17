«Марио безголовый, за 10 лет русский не выучил. Обезьяна бы уже давно заговорила. И он всегда был просто ноль в обороне! Его место – 2-я бразильская лига». Пономарев об экс-защитнике ЦСКА
«Фернандес никому не нужен. То, что он изъявил желание продолжить карьеру, то это его проблемы. Он всегда был никакой в обороне, просто ноль! Любого спросите, кто в защите играл. Для кухарок это футболист. В ЦСКА и сборной России его обыгрывали, из-под него голы забивали. За него ребята отрабатывали. Никто об этом не говорил, а только называли Супермарио.
В «Спартак» Фернандеса не возьмут, и агенты не пропихнут. Никто и ни за что его в РПЛ больше не возьмет. У нас он больше не появится, даю гарантию 100%. У нас дураков нет, чтобы его взять.
Его место – вторая бразильская лига. Пускай там заканчивает свою карьеру.
Чудо, что он в ЦСКА играл и заработал деньги с популярностью. За 10 лет русский язык не выучил. Он же безголовый. Обезьяна бы уже давно заговорила, а он нет», – сказал бывший защитник армейцев.
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