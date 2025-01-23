Экс-вратарь «Севильи» Вацлик: «Барса» предложила мне заменить тер Стегена, но в итоге выбрала Шченсного. Он был одним из лучших вратарей в Европе»
Голкипер Томаш Вацлик рассказал, что «Барселона» хотела подписать его в этом сезоне.
«Барселона» предложила мне заменить тер Стегена, но в конце концов они выбрали Шченсного.
Это был отличный момент для него. Он был одним из лучших вратарей в Европе, и внезапно ему сказали, что он больше не участвует в проекте [«Ювентуса»], поэтому он решил закончить карьеру», – сказал экс-вратарь «Севильи».
Вацлик, 3 года выступавший за «Севилью», в прошлом сезоне играл в «Альбасете». Спустя непродолжительное время чешский игрок покинул клуб Сегунды и сейчас остается без команды.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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