Экс-вратарь «Севильи» Вацлик: «Барса» предложила мне заменить тер Стегена, но в итоге выбрала Шченсного. Он был одним из лучших вратарей в Европе»

Голкипер Томаш Вацлик рассказал, что «Барселона» хотела подписать его в этом сезоне.

«Барселона » предложила мне заменить тер Стегена, но в конце концов они выбрали Шченсного.

Это был отличный момент для него. Он был одним из лучших вратарей в Европе, и внезапно ему сказали, что он больше не участвует в проекте [«Ювентуса»], поэтому он решил закончить карьеру», – сказал экс-вратарь «Севильи».

Вацлик, 3 года выступавший за «Севилью», в прошлом сезоне играл в «Альбасете». Спустя непродолжительное время чешский игрок покинул клуб Сегунды и сейчас остается без команды.